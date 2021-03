Campania zona rossa rafforzata, De Luca firma la nuova ordinanza: prorogate tutte le chiusure fino al 5 aprile (Di domenica 21 marzo 2021) È stata pubblicata l'ordinanza numero 10 del 21 marzo 2021, firmata dal presidente Vincenzo De Luca, che dispone la proroga delle misure adottate nelle... Leggi su ilmattino (Di domenica 21 marzo 2021) È stata pubblicata l'numero 10 del 21 marzo 2021,ta dal presidente Vincenzo De, che dispone la proroga delle misure adottate nelle...

Advertising

repubblica : Zona rossa in Campania, prorogata fino al 5 aprile la chiusura di parchi, lungomari e piazze - Marek28165 : @giannileft @pasquino2000 In Lombardia tutto a posto, solo qualche zona con qualche problema isolato. In Campania i… - mistertechita_ : Che bel Sole che c'è fuori. Peccato che sono in zona rossa. #Campania #zonarossa #lockdown #quarantinedays - LOVlNGSUGA : amici della campania: anche voi state continuando a vedere storie di gente che esce il sabato sera e la domenica ig… - zazoomblog : Zona rossa e seconde case dalla Toscana alla Campania: ecco le Regioni dove non si potrà andare a Pasqua senza resi… -