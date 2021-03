Campagna vaccinale anti-covid, mille dosi somministrate oggi in Irpinia (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi 21 marzo 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino tot. 1.001 dosi di vaccino così suddivise: ? 306 presso il Centro vaccinale di Avellino ? 90 presso il Centro vaccinale di Cervinara ? 102 presso il Centro vaccinale di Altavilla Irpina ? 96 presso il Centro vaccinale di Monteforte Irpino ? 102 presso il Centro vaccinale di Mirabella Eclano ? 61 presso il Centro vaccinale di Monteverde ? 69 presso il Centro vaccinale Vita di Ariano Irpino ? 75 presso il Centro vaccinale di Moschiano ? 100 presso il Centro vaccinale di Grottaminarda L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di21 marzo 2021 sono statepresso i Centri Vaccinalidell’Asl di Avellino tot. 1.001di vaccino così suddivise: ? 306 presso il Centrodi Avellino ? 90 presso il Centrodi Cervinara ? 102 presso il Centrodi Altavilla Irpina ? 96 presso il Centrodi Monteforte Irpino ? 102 presso il Centrodi Mirabella Eclano ? 61 presso il Centrodi Monteverde ? 69 presso il CentroVita di Ariano Irpino ? 75 presso il Centrodi Moschiano ? 100 presso il Centrodi Grottaminarda L'articolo proviene ...

