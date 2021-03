Camomilla Awards 2021 | tutti i VIP premiati nell’evento dedicato alle donne

Leggi su novella2000

(Di domenica 21 marzo 2021) La kermesse alla sesta edizione Si è registrata nelle ore scorse la cerimonia di premiazione della Women for Women against violence. I, così chiamati dalla pianta medicinale che distende i nervi e cura la vegetazione, giungono quest’anno alla sesta fortunata edizione. L’evento è come di consuetoalla lotta contro la violenza sulle L'articolo proviene da Novella 2000.