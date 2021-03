Calendario Serie A: il confronto tra Inter, Milan e Juventus (Di domenica 21 marzo 2021) Calendario Serie A: il confronto delle prossime partite di Juventus, Inter e Milan. Ecco le ultime sulla volata Scudetto Questo il Calendario a confronto di Inter, Milan e Juventus, con le prossime partite delle tre squadre decisive per la volata Scudetto in Serie A. 29esima giornata3 aprile – Bologna-Inter3 aprile – Milan-Sampdoria3 aprile – Torino-Juventus Recupero terza giornata7 aprile – Juventus-Napoli 30esima giornata11 aprile – Inter-Cagliari11 aprile – Parma-Milan11 aprile – Juventus-Genoa 31esima giornata18 aprile – ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021)A: ildelle prossime partite di. Ecco le ultime sulla volata Scudetto Questo ildi, con le prossime partite delle tre squadre decisive per la volata Scudetto inA. 29esima giornata3 aprile – Bologna-3 aprile –-Sampdoria3 aprile – Torino-Recupero terza giornata7 aprile –-Napoli 30esima giornata11 aprile –-Cagliari11 aprile – Parma-11 aprile –-Genoa 31esima giornata18 aprile – ...

Serie A, il calendario del prossimo turno: la 29giornata Il calendario della 29giornata di Serie A Milan - Sampdoria , sabato 3 aprile, ore 12.30 (SKY) Atalanta - Udinese , sabato 3 aprile, ore 15 (SKY) Benevento - Parma , sabato 3 aprile, ore 15 (SKY) ...

Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 28^ giornata Sky Sport Calendario Serie A: il confronto tra Inter, Milan e Juventus Calendario Serie A: il confronto delle prossime partite di Inter, Milan e Juventus. Ecco le ultime sulla volata Scudetto delle italiane ...

