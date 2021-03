Calciomercato Real Madrid | Alaba si avvicina | presente un super bonus

(Di domenica 21 marzo 2021) Davidsarebbe vicinissimo al passaggio al: ecco come i Blancos avrebbero convinto l’austriaco Davidè uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato soprattutto di quello degli svincolati. L’austriaco lascerà il Bayer Monaco e potrà firmare con un club a suo piacimento. Il Sun riporta l’indiscrezione di mercato secondo la quale ci sarebbe un accordo tra ile l’austriaco con undi 20 milioni alla firma per. Il difensore, negli scorsi mesi, è stato accostato anche alla Juve. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

DiMarzio : Una trattativa difficile e un accordo particolare: @pabloord9 al #Lecce dal #RealMadrid e la “locura” come quella d… - sportli26181512 : Alaba-Real Madrid: c'è l'accordo ma...: Il quotidiano spagnolo ABC ha svelato le cifre... - sportli26181512 : Liga: alle 14 LIVE Getafe-Elche, poi Valencia e Granada. In serata l'Atletico e il big match Real Sociedad-Barcello… - Gallo9Modazza : RT @BombeDiVlad: ?? Clamorosa indiscrezione dalla Spagna ?? #Inter ad un passo dal talento del #RealMadrid ?? Tutti i dettagli ????? #LBDV #LeB… - BombeDiVlad : ?? Clamorosa indiscrezione dalla Spagna ?? #Inter ad un passo dal talento del #RealMadrid ?? Tutti i dettagli ?????… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Real

David Alaba sarebbe vicinissimo al passaggio alMadrid: ecco come i Blancos avrebbero convinto ...Commenta per primo Il quotidiano spagnolo ABC ha svelato le cifre dell' accordo verbale fra ilMadrid e l'attuale difensore del Bayern Monaco David Alaba , il cui contratto scade a giugno. Le merengues pagheranno 20 milioni di premi all' agente Pini Zahavi, al padre George Alaba e allo ...Stando agli accordi presi con il Real Madrid, il giocatore dovrebbe rientrare in Spagna ... Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, nel contratto in scadenza a giugno 2024 è presente una ...Il Sun riporta l’indiscrezione di mercato secondo la quale ci sarebbe un accordo tra il Real Madrid e l’austriaco con un bonus di 20 milioni alla firma per Alaba. Il difensore, negli scorsi mesi, è ...