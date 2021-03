Calciomercato Juventus | Pogba per Dybala | super scambio a Manchester

(Di domenica 21 marzo 2021) La possibile cessione di Paulquest’estate avrebbe risvegliato nellaun enorme voglia di farlo tornare a Torino. La carriera del centrocampista francese ha preso una svolta proprio con la maglia bianconera. Dopo essere stato praticamente scartato dalUnited, è stata proprio laa concedere la prima grande possibilità al giocatore di poter esprimere le sue qualità e praticamente dalla prima stagione i risultati sono arrivati. Il valore del classe ’93 è schizzato alle stelle fino a quando, dopo 4 anni con la maglia della, il centrocampista è tornato nuovamente in Inghilterra per una maxi cifra di oltre 100 milioni di euro. Ti potrebbe interessare, affari a Londra:per il doppio ...

Advertising

CMercatoNews : ???? #Inter, beffa dal #Barcellona. #Wijnaldum 'snobba' le italiane e firma con i blaugrana - zazoomblog : Calciomercato Juventus deciso il futuro di Morata - #Calciomercato #Juventus #deciso - gilnar76 : Pirlo cala il poker: il tecnico ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Ballardini stregato da ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : #Juve Benevento, questione di ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Leggi anche >>>, dalla Spagna: affondo in casa Real Madrid Uno degli indiscussi protagonisti è Musa Barrow, che fino ad ora ha collezionato 30 presenze, mettendo a segno 7 gol ....it vi offre la sfida del 'Bentegodi' in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI VERONA (3 - ... Gasperini CLASSIFICA: Inter 65 punti; Milan 56;* 55; Atalanta 52; Napoli* e Roma 50; ...Ai box l'Inter (la gara con Sassuolo è stata rinviata per le positività al Covid nel club nerazzurro), Milan e Juve sono chiamate a non peerdere ulteriore contatto con i nerazzurri sempre più lanciati ...Un bravo allenatore è colui che sa leggere le partite e vincere le gare con le sue mosse, ma anche colui che sa usare le parole e Pirlo lo è ...