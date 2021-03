Calcio, il Milan rimonta la Fiorentina e si riporta a -6 dall’Inter nella 28ma giornata della Serie A 2021 (Di domenica 21 marzo 2021) Il Milan torna a -6 dall’Inter, pur con una partita in più: il Calcio in Italia ha visto proseguire la nona giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021. Nel match delle ore 18.00 il Milan ha vinto in trasferta contro la Fiorentina in rimonta per 2-3. In gol nel primo tempo Ibrahimovic al 9? e Pulgar al 17?, per l’1-1 concui si è andati al riposo, poi nella ripresa vantaggio dei padroni di casa con Ribery al 51?, al 57? momentaneo pari di Diaz, infine gol decisivo di Calhanoglu al minuto 72 per il 2-3 in favore del Milan. RISULTATI Serie A Fiorentina-Milan 2-3 Roma-Napoli ore 20.45 CLASSIFICA Serie A 1 ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Iltorna a -6, pur con una partita in più: ilin Italia ha visto proseguire la nonadel girone di ritornoA 2020-. Nel match delle ore 18.00 ilha vinto in trasferta contro lainper 2-3. In gol nel primo tempo Ibrahimovic al 9? e Pulgar al 17?, per l’1-1 concui si è andati al riposo, poiripresa vantaggio dei padroni di casa con Ribery al 51?, al 57? momentaneo pari di Diaz, infine gol decisivo di Calhanoglu al minuto 72 per il 2-3 in favore del. RISULTATI2-3 Roma-Napoli ore 20.45 CLASSIFICAA 1 ...

