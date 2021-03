Bundesliga 2020 2021 | vittoria importante del Mainz | Kohr stende l’Hoffenheim

(Di domenica 21 marzo 2021) La ventiseiesima giornata dellaha proposto Hoffenheim-, scontro particolarmenteper la lotta salvezza. Gli ospiti hanno conquistato una splendida, performando da vera squadra e pungendo in fase offensiva. Il risultato di 1-2, al termine dei 90? regolamentari, ha premiato il club di Magonza, risoluto e propositivo, a discapito degli irriconoscibili padroni di casa. Glatzel ehanno colpito concretamentenel corso del primo tempo, vanificando la rete di Bebou e mettendo in cassaforte 3 punti preziosi per tentare di restare tra i club di massima serie tedesca. Gli uomini di Svensson hanno ottenuto un successo straordinariamente rilevante, mettendo nei guai gli effettivi di Hoeness, sconfitti ...

bizcommunityit : Bundesliga si potrà giocare a maggio dopo interruzione per coronavirus #forex - sportface2016 : #Bundesliga2020/2021, crisi #Schalke : cade anche contro il #Monchengladbach - Falso_Nueve_IT : Circa un'ora fa Patson Daka ha di fatto scritto i titoli di coda sulla Bundesliga ???? 2020/21. Siamo a 26 gol e 8 a… - sportface2016 : #Bundesliga 2020/2021: il #BayernMunich cala il poker sullo #Stoccarda, #Haaland salva il #Dortmund - simone_pavia : #Lewandowski in questo momento meriterebbe due Palloni d'Oro. Quello del 2020 e quello del 2021. Poche scuse. ????????…

Anche da questo punto di vista, pare che il Lewandowski edizione 2020/21 non abbia rivali. La sua migliore stagione in Bundesliga è stata la scorsa, con 34 goal in 31 partite. Werder Brema-Wolfsburg | Kohfeldt: "Avremmo meritato il pareggio" Werder Brema-Wolfsburg | Kohfeldt: "Avremmo meritato il pareggio". Lo ha affermato l'allenatore del Werder Brema, Florian Kohfeldt, dopo la partita.