Bulgaria-Svizzera: probabili formazioni e tv (Di domenica 21 marzo 2021) Giovedì 25 marzo alle 18.00 al Vasil Levski di Sofia si disputerà Bulgaria-Svizzera. La gara è valida per la prima giornata della fase a gironi per la qualificazioni ai Mondiali 2022 che si terranno in Qatar. Come arrivano le due squadre? Bulgaria e Svizzera appartengono al gruppo C insieme all’Italia, all’Irlanda del Nord e alla Lituania. La Nazionale azzurra è in prima fascia del girone. Negli ultimi cinque incontri diretti tra le due squadre si registrano tre pareggi e due vittorie per la Svizzera. Nelle ultime partite disputate la Bulgaria ha rimediato un pareggio senza reti contro l’Irlanda, una sconfitta contro Finlandia e Galles, mentre la Svizzera ha battuto l’Ucraina e pareggiato con Spagna e Germania. Le probabili ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021) Giovedì 25 marzo alle 18.00 al Vasil Levski di Sofia si disputerà. La gara è valida per la prima giornata della fase a gironi per la qualificazioni ai Mondiali 2022 che si terranno in Qatar. Come arrivano le due squadre?appartengono al gruppo C insieme all’Italia, all’Irlanda del Nord e alla Lituania. La Nazionale azzurra è in prima fascia del girone. Negli ultimi cinque incontri diretti tra le due squadre si registrano tre pareggi e due vittorie per la. Nelle ultime partite disputate laha rimediato un pareggio senza reti contro l’Irlanda, una sconfitta contro Finlandia e Galles, mentre laha battuto l’Ucraina e pareggiato con Spagna e Germania. Le...

