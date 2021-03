Brindisi, rifiutano di fare il vaccino: tre medici in ferie forzate (Di domenica 21 marzo 2021) Brindisi - Ufficialmente, il provvedimento è dettato da ragioni di sicurezza. In realtà, sa tanto di... punizione nei confronti di chi non ha voluto sottoporsi alla vaccinazione. Qualunque sia il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 21 marzo 2021)- Ufficialmente, il provvedimento è dettato da ragioni di sicurezza. In realtà, sa tanto di... punizione nei confronti di chi non ha voluto sottoporsi alla vaccinazione. Qualunque sia il ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Brindisi, rifiutano di fare il vaccino: tre medici in ferie forzate - LaGazzettaWeb : Brindisi, rifiutano di fare il vaccino: tre medici in ferie forzate - GraziaAmelia : RT @rep_bari: Due medici al lavoro in Rianimazione rifiutano il vaccino: Asl di Brindisi li mette in ferie forzate. Rischiano trasferimenti… - GioGalgano : RT @rep_bari: Due medici al lavoro in Rianimazione rifiutano il vaccino: Asl di Brindisi li mette in ferie forzate. Rischiano trasferimenti… - MaxCharmed : RT @rep_bari: Tre medici al lavoro in Rianimazione rifiutano il vaccino: Asl di Brindisi li mette in ferie forzate. Rischiano trasferimenti… -