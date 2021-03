Borussia Dortmund | Bellingham vittima di razzismo sui social Il club | “Siamo con te”

(Di domenica 21 marzo 2021) Ilsuinetwork non si ferma. Questa volta ad essere preso di mira è stato Jude, giovane attaccante delche ha giocato contro il Colonia lo scorso sabato (2-2). Il diciassettenne ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni degli insulti ricevuti, commenti offensivi sotto un suo post accompagnati da emoticon con scimmie e feci e un brutto messaggio nei confronti della madre, commentando con la frase “solo un altro giorno suinetwork”, riferendosi al fatto che ormai episodi del genere fanno parte della normalità. L’intervento deltedesco e della Nazionale inglese è stato immediato: “Continuiamo a essere disgustati dagli abusi discriminatori ai quali i nostri giocatori, e tutti gli altri in questo mondo, sono ...

La reazione rabbiosa di Erling Haaland al termine della gara pareggiata 2 - 2 dalcontro il Colonia in Bundesliga ha fatto il giro del web e riacceso i rumors sul futuro del centravanti norvegese. I gialloneri infatti si trovano al quinto posto in classifica, a ...La trasferta a Colonia delsi porta dietro diversi temi. Il pari deludente, gli insulti razzisti ricevuti da Bellingham ma anche la rabbia, non nascosta, del bomber Erling Haaland . Ebbene sì, perché ancora ...Non arrivano buone notizie per uno degli obiettivi di calciomercato del Milan. Wamangituka ha chiuso anzitempo la stagione ...Il razzismo sui social network non si ferma. Questa volta ad essere preso di mira è stato Jude Bellingham, giovane attaccante del Borussia Dortmund che ha giocato contro il Colonia lo scorso sabato ...