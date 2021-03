Borussia Dortmund | Bellingham vittima di insulti razzisti sui social pubblica i messaggi Il club e la Nazionale lo difendono

(Di domenica 21 marzo 2021) Ancora un caso di razzismo suinetwork, questa volta ai danni del giovane Jude, attaccante del. Il diciassettenne, che sabato ha giocato nel 2-2 di Bundesliga tra la sua squadra e il Colonia, ha condiviso uno screenshot su Instagram e su Twitter dopo la partita nel quale mostrava tutti ia sfondo razzista ricevuti.Ma non finisce qui. Nel suo commento, una vera e propria denuncia: "Solo un altro giorno suinetwork", a ribadire come ormai si tratti, purtroppo, di normale quotidianità.di razzismo: la posizione dele dellacaption id="attachment 1017205" align="alignnone" width="718"(getty images)/captionIl ...

