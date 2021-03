Bonus lavoratori stagionali 2021: in arrivo 2.400 euro nel Decreto Sostegni (Di domenica 21 marzo 2021) All'interno del Decreto Sostegno approvato dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021, è previsto un Bonus lavoratori stagionali. Si tratta di un aiuto una tantum da 2.400 euro che verrà corrisposto in un'unica soluzione ai lavoratori stagionali allo scopo di compensare i tre mesi di lavoro che sono stati persi nel corso di quest'anno a causa del Covid-19. La pandemia di Covid ha infatti costretto molti a chiudere le proprie attività allo scopo di prevenire i contagi, e di conseguenza molti lavoratori sono rimasti senza guadagni per i primi tre mesi del 2021. Bonus lavoratori stagionali una tantum da 2.400 euro Il Decreto Sostegno ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 21 marzo 2021) All'interno delSostegno approvato dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo, è previsto un. Si tratta di un aiuto una tantum da 2.400che verrà corrisposto in un'unica soluzione aiallo scopo di compensare i tre mesi di lavoro che sono stati persi nel corso di quest'anno a causa del Covid-19. La pandemia di Covid ha infatti costretto molti a chiudere le proprie attività allo scopo di prevenire i contagi, e di conseguenza moltisono rimasti senza guadagni per i primi tre mesi deluna tantum da 2.400IlSostegno ...

