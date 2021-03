Bonucci, gli attacchi alla moglie dopo lo sfogo contro le misure anti-Covid (Di domenica 21 marzo 2021) Non è piaciuto lo sfogo di Martina Maccari sui social. La moglie di Leonardo Bonucci, giocatore della Juventus, si trova in quarantena dopo essere risultata positiva al Covid-19, e si è lamentata della situazione, che non permette ai figli di vedere il padre. Uno sfogo che ha suscitato le reazioni dei follower, che hanno commentato con frasi come “Amica mia, abbi rispetto per chi è morto, per chi è ricoverato e per chi muore senza la mano di un familiare, in totale solitudine. Abbi rispetto di noi sanitari, che lavoriamo dalla mattina alla sera e che non sappiamo dove lasciare i nostri bambini”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Non è piaciuto lodi Martina Maccari sui social. Ladi Leonardo, giocatore della Juventus, si trova in quarantenaessere risultata positiva al-19, e si è lamentata della situazione, che non permette ai figli di vedere il padre. Unoche ha suscitato le reazioni dei follower, che hanno commentato con frasi come “Amica mia, abbi rispetto per chi è morto, per chi è ricoverato e per chi muore senza la mano di un familiare, in totale solitudine. Abbi rispetto di noi sanitari, che lavoriamo dmattinasera e che non sappiamo dove lasciare i nostri bambini”. SportFace.

Advertising

TimothyLovejo11 : Quanto gli farebbe bene a quei pseudo calciatori che indossano la nostra maglia!!! @AlvaroMorata @bonucci_leo19… - framontesanto84 : RT @AttilioArcuri: Cerchiamo di arrivare tra i primi 4. Dopo di che, per favore, via tutti i derelitti e i finiti. Bonucci, Sandro, Berna,… - AttilioArcuri : Cerchiamo di arrivare tra i primi 4. Dopo di che, per favore, via tutti i derelitti e i finiti. Bonucci, Sandro, Be… - 7_Mirco : @GiadaMazzucco Spesi tanti, buttati parecchi: es. rinnovi a cifre folli di khedira (ok marotta ma anche gli altri s… - MaurizioMessin5 : @marvac66 @FrancisJUnder12 Scrivo le stesse cose da mesi.. Arthur, (più Danilo e Bonucci) ha fatto un erroraccio, m… -