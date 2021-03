(Di domenica 21 marzo 2021) Ilbrasiliano Jairha asserito che ladi coronavirus in Brasile sta sfociando in una sorta di “il”.fa riferimento ai suoi avversari politici, che lo accusano di insensibilità verso la morte. Lain Brasile sta causando una vera e propria ecatombe, con l’indice dei contagi e

Advertising

periodicodaily : Bolsonaro: la pandemia è guerra contro il presidente #Bolsonaro #pandemia @Billa42_ - GongoGorillo : RT @ibico75: Fontana ha fallito talmente tante volte nella gestione della pandemia che adesso gli amici lo chiamano Bolsonaro. #Fontanavat… - MRZ1977 : RT @ibico75: Fontana ha fallito talmente tante volte nella gestione della pandemia che adesso gli amici lo chiamano Bolsonaro. #Fontanavat… - ibico75 : Fontana ha fallito talmente tante volte nella gestione della pandemia che adesso gli amici lo chiamano Bolsonaro. #Fontanavattene - EsmeraldaMori1 : RT @mentinfuga: Brasile: pandemia dilagante, decreti pro armi e il ritorno di Lula - -

Ultime Notizie dalla rete : Bolsonaro pandemia

ANSA Nuova Europa

Insomma, proprio al picco della, ogni giorno crescono i timori del presidente in carica di 'far la fine di Dilma'. Anche perchésta perdendo pezzi decisivi pure sul fronte ...Il presidente del Brasile, Jair, ha sostenuto che nel suo Paese ladi coronavirus è diventata una "guerra contro il presidente", dove i suoi avversari politici lo accusano di essere "insensibile alla morte". "...Não sei por quanto tempo vamos conviver com esta praga. Mas, até lá, por precaução, continuarei evitando elevadores ...Genocida, conforme os principais dicionários de língua portuguesa, é um substantivo masculino e feminino que significa pessoa que ordena ...