Bollettino del San Pio: cala il numero dei ricoverati ma ci sono due decessi (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Diminuisce il numero dei ricoveri al San Pio: dagli 86 di ieri si passa agli 84 del Bollettino odierno. Comunicate le dimissioni di due pazienti, entrambi residenti nella provincia di Benevento. Purtroppo ci sono da registrare due decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Diminuisce ildei ricoveri al San Pio: dagli 86 di ieri si passa agli 84 delodierno. Comunicate le dimissioni di due pazienti, entrambi residenti nella provincia di Benevento. Purtroppo cida registrare due. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

