Bollettino del 20 marzo: 23.832 nuovi casi e 401 morti (Di domenica 21 marzo 2021) Il Bollettino del 20 marzo ci mostra una crescita dei ricoveri e terapie intensive. Diminuiti i tamponi. Il tasso di positività scende di poco: è 6,7%. Bollettino del 20 marzo Sono 23.832 i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Sale, quindi, ad almeno 3.356.331 il numero di persone che hanno contratto il virus (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 401, per un totale di 104.642 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 2.686.236 e 14.598 quelle uscite oggi dall'incubo Covid. Gli attuali positivi, ovvero i soggetti che hanno il virus, risultano essere in tutto 565.453. I tamponi I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 354.480, ovvero 10.342 in meno rispetto ...

