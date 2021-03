Bollettino Covid oggi | domenica 21 marzo | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di domenica 21 marzo 2021) E’ stato pubblicato ilufficiale sull’emergenza coronavirus aggiornato a21a proposito della situazione epidemiologica del territorio nazionale. Nella giornata disi registrano 20.159 nuovi, 300, 13.526, 169.175 tamponi molecolari, 3.448 (+61) ricoverati in terapia intensiva, 27.484 (+423) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +6.219 gli attualmente positivi per un totale di 571.672. ILE I NUMERI ODIERNIPERDI212021 SportFace.

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (21 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento… - SkyTG24 : #Covid19, il bollettino ?? 20.159 nuovi casi ?? 300 decessi - Adnkronos : #Covid #Puglia, 1.546 contagi e 10 morti: bollettino 21 marzo - TSTARANTO : Covid: Il bollettino nazionale del 21 marzo. 20159 casi su 277086 test - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino del 21 marzo: tutti i dati aggiornati sul Covid-19 - -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Veneto,+ 1.586 contagi e 10 decessi in 24 ore Il Veneto registra 1.586 contaginelle ultime 24 ore e 10 decessi. Lo riferisce ildella Regione. Il totale degli infetti da inizio ...I tamponi sono 277.086, il tasso di positività sale al 7,27%. I ricoverati in terapia intensiva aumentano di 61 unità, quelli nei reparti ordinari di 423. Secondo una stima eseguita in base alla ...Sono 20.159 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 23.832) a fronte di 277.086 tamponi effettuati su un totale di 46.890.903 da inizio emergenza. E’ ...(Adnkronos) - Sono 20.159 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 21 marzo, secondo i dati delle regioni inseriti nella tabella e nel bollettino della Protezione Civile. I numeri del ministero della ...