Bollettino Covid Italia oggi 21 marzo | 20 159 nuovi casi e 300 morti

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (21 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento… - Adnkronos : #Covid #Puglia, 1.546 contagi e 10 morti: bollettino 21 marzo - SkyTG24 : #Covid19, le news di oggi. Vaccini, prossima settimana non oltre 200mila dosi al giorno. LIVE - kecah : RT @SkyTG24: #Covid19, il bollettino ?? 20.159 nuovi casi ?? 300 decessi - cri_andreetta : RT @SkyTG24: #Covid19, il bollettino ?? 20.159 nuovi casi ?? 300 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

In calo di 5 unità il numero dei ricoverati pernelle strutture sanitarie della regione. Attualmente in Liguria i pazienti ospedalizzati sono 645, di cui 59 nei reparti di Terapia intensiva. ...PUGLIA - Ecco ildella Regione Puglia: su 9.629 test per l'infezione da- 19 coronavirus sono stati registrati 1.546 casi positivi : 623 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 120 ...I positivi confermati nelle ultime ore sono così suddivisi: nel Cosentino 231, Catanzaro 51, Crotone 46, Vibo Valentia 27, Reggio Calabria 57 ...In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 601.706 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 639.292 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...