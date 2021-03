Bollettino Covid Italia oggi 21 marzo | 20 159 nuovi casi e 300 morti Lombardia 4 003 | Emilia Romagna 2 448 | Campania 1 810 e Lazio 1 793

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (21 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento… - SkyTG24 : #Covid19, il bollettino ?? 20.159 nuovi casi ?? 300 decessi - Adnkronos : #Covid #Puglia, 1.546 contagi e 10 morti: bollettino 21 marzo - MundoNapoli : Covid-19, il bollettino medico nazionale - TSTARANTO : Covid: Il bollettino nazionale del 21 marzo. 20159 casi su 277086 test -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Veneto,+ 1.586 contagi e 10 decessi in 24 ore Il Veneto registra 1.586 contaginelle ultime 24 ore e 10 decessi. Lo riferisce ildella Regione. Il totale degli infetti da inizio ...I tamponi sono 277.086, il tasso di positività sale al 7,27%. I ricoverati in terapia intensiva aumentano di 61 unità, quelli nei reparti ordinari di 423. Secondo una stima eseguita in base alla ...Sono 20.159 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 23.832) a fronte di 277.086 tamponi effettuati su un totale di 46.890.903 da inizio emergenza. E’ ...(Adnkronos) - Sono 20.159 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 21 marzo, secondo i dati delle regioni inseriti nella tabella e nel bollettino della Protezione Civile. I numeri del ministero della ...