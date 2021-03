Bollettino Coronavirus di Domenica 21 Marzo 2021 (Di domenica 21 marzo 2021) In data 21 Marzo l’incremento nazionale dei casi è +0,60% (ieri +0,71%) con 3.376.376 contagiati totali, 2.699.762 dimissioni/guarigioni (+13.526) e 104.942 deceduti (+300); 571.672 infezioni in corso (+6.219). Ricoverati con sintomi +423 (27.484); terapie intensive +61 (3.448) con 232 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 277.086 tamponi totali (ieri 354.480) di cui 169.175 molecolari (ieri 201.643) e 107.911 test rapidi (ieri 152.837) con 94.153 casi testati (ieri 116.833); 20.159 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 7,27% (ieri 7,15% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 21,41% (ieri 20,39%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.003; Emilia Romagna 2.448; Campania 1.810; Lazio 1.793; Piemonte 1.751; Veneto 1.586; Puglia 1.546; Toscana 1.358. In Lombardia curva +0,57% (ieri +0,69%) con 46.150 tamponi totali (ieri 56.383) ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) In data 21l’incremento nazionale dei casi è +0,60% (ieri +0,71%) con 3.376.376 contagiati totali, 2.699.762 dimissioni/guarigioni (+13.526) e 104.942 deceduti (+300); 571.672 infezioni in corso (+6.219). Ricoverati con sintomi +423 (27.484); terapie intensive +61 (3.448) con 232 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 277.086 tamponi totali (ieri 354.480) di cui 169.175 molecolari (ieri 201.643) e 107.911 test rapidi (ieri 152.837) con 94.153 casi testati (ieri 116.833); 20.159 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 7,27% (ieri 7,15% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 21,41% (ieri 20,39%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.003; Emilia Romagna 2.448; Campania 1.810; Lazio 1.793; Piemonte 1.751; Veneto 1.586; Puglia 1.546; Toscana 1.358. In Lombardia curva +0,57% (ieri +0,69%) con 46.150 tamponi totali (ieri 56.383) ...

