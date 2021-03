Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti di domenica 21 marzo

(Di domenica 21 marzo 2021) Prosegue il lavoro di analisi della situazione epidemiologica in, uno dei territori più colpiti dall’emergenza coronavirus. E’ stato pubblicato ilufficiale aggiornato a21. Di seguito i dati sui numeri aggiornati per monitorare costantemente la situazione. Nella giornata disi registrano 1.810 nuovi, 26, 2.003, 16.812 tamponi molecolari, 173 (+12) ricoverati in terapia intensiva, 1.613 (+38) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Covid: ildel 21 marzo Autocertificazione: il modulo in Pdf Zona rossa: quando si può ... Mentre laresta ancora in zona rossa . L'ultimo decreto Draghi ha stabilito fra l'altro che ...Tutti i dati del 20 marzo Cronaca Redazione- 20 Mar 2021 Puntuale come ogni giorno da mesi, l'Unità di Crisi della Regioneha diramato ilrelativo ai nuovi contagi da ...Aumentano i positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania dopo il rally di ieri: oggi il virus fa registrare 1.810 positivi su 22.782 tamponi effettuati, 386 in ...Covid Campania, i contagi di oggi 21 marzo 2021 - Consueto aggiornamento con il bollettino Covid della Regione Campania che comunica i dati presenti sul territorio. Oggi sono 1.810 i nuovi positivi a ...