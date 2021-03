Black Griffin | si avvicina l’esordio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 21 marzo 2021) Manca davvero poco aldicon la maglia dei Brooklyn Nets. Il lungo, infatti, dovrebbe scendere in campo con i suoi nuovi compagni di squadra nella mezzanotte di domenica contro i Washington Wizards.: tutto pronto perè assente dal 12 febbraio scorso per scelta dei Detroit Pistons che hanno scelto di non farlo più scendere in campo fino all’accordo con il nuovo club ratificato il 5 marzo. E ufficializzato tre giorni dopo. L’ex Clippers, che ha subito un intervento al ginocchio la scorsa stagione, ha giocato solo.18 partite nel 2019-2020. In questa stagione vanta una media di 12,3 punti, e 5.2 rimbalzi in 20 presenze. È stato lui stesso a spiegare il motivo che lo ha spinto a scegliere i Nets: “Avevano ...