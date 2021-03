Biathlon, troppo vento a Ostersund: posticipato l’orario d’inizio delle due mass start (Di domenica 21 marzo 2021) Il vento continua a caratterizzare questo weekend di gare a Ostersund (Svezia). Dopo i due inseguimenti andati in scena ieri sabato 20 marzo, con il vento a fare da padrone, gli organizzatori hanno dovuto prendere una decisione inevitabile. Sono stati infatti posticipati gli orari d’inizio delle due mass start in programma oggi, domenica 21 marzo. La mass start femminile prenderà il via alle 15.30, mentre quella maschile alle 17.30 NEW start TIMES Due to strong winds in Oestersund, today's mass start competitions have been postponed to later in the day. Women mass start: 15:30 (CET), Men mass start 17:15 (CET) ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Ilcontinua a caratterizzare questo weekend di gare a(Svezia). Dopo i due inseguimenti andati in scena ieri sabato 20 marzo, con ila fare da padrone, gli organizzatori hanno dovuto prendere una decisione inevitabile. Sono stati infatti posticipati gli orariduein programma oggi, domenica 21 marzo. Lafemminile prenderà il via alle 15.30, mentre quella maschile alle 17.30 NEWTIMES Due to strong winds in Oestersund, today'scompetitions have been postponed to later in the day. Women: 15:30 (CET), Men17:15 (CET) ...

Advertising

sportface2016 : #Biathlon, troppo vento a #Ostersund: posticipato l’orario d’inizio delle due mass start - leclerckkonenn7 : Hofer pazzesco, tenere il passo dei norvegesi è estasi pura. Che atleta meraviglioso che ha raccolto troppo poco in… - NinniNucara : @max_ambesi @DarioPuppo domanda forse poco attinente o troppo prematura. In ottica ricambio generazionale per la sq… - MPilomina2 : @DarioPuppo Ho seguito tutta la gara dal n 1 al 102... Il BIATHLON è troppo bello...peccato solo che si pratica sol… - FondoItalia : Biathlon - Lukas Hofer: 'Un errore di troppo in piedi, ma sono felice di essere sempre lì' -