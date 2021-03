Biathlon | rinviate le mass start per il forte vento Nuovi orari | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 21 marzo 2021) Si preannuncia un ultimo atto ad alta tensione in quel di Oestersund, sede delle Finali della Coppa del Mondo 2020-2021 di. Quest’oggi sono inledi chiusura della stagione, che assegneranno due coppe di specialità e soprattutto la Sfera di Cristallo generale per quanto riguarda il settore maschile. Purtroppo ilha costretto gli organizzatori a modificare glidelle gare, rinviando entrambe le competizioni con la speranza di un miglioramento delle condizioni meteo nel tardo pomeriggio. La partenza in linea femminile comincerà alle ore 15.30, mentre gli uomini scatteranno alle ore 17.15. Fari puntati in particolare sul duello norvegese per la classifica overall tra Johannes Boe e Sturla Holm Laegreid, con quest’ultimo che ...