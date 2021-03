Biathlon | Ingrid Landmark Tandrevold centra vittoria e Coppa di specialità nella mass start di Oestersund

Leggi su oasport

(Di domenica 21 marzo 2021) Si chiude ladel Mondo femminile di: ad, in Svezia, la 12.5 kmsi trasforma in una lotteria in cui trova il biglietto vincente la norvegese, che conquista la primanel circuito maggiore e porta a casa ladi. In casa Italia 20ma Lisa Vittozzi e 26ma Dorothea Wierer. Gara fortemente condizionata dal vento, tanto che al primo poligono soltanto in nove trovano lo zero, e tra di esse vi è Dorothea Wierer, che esce seconda alle spalle della ceca Marketa Davidova. Purtroppo commette tre erroriprima serie Lisa Vittozzi. Dal secondo poligono esce con il doppio zero soltanto l’ucraina Yuliia Dzhima, ...