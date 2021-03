Benji e Fede, Benji si sposa con Bella Thorne e posta la proposta su Instagram: «Ha detto sì» (Di domenica 21 marzo 2021) Matrimonio per Benjamin Mascolo e Bella Thorne, che si sposeranno. Il 28enne cantante del gruppo Benji e Fede, che si è sciolto nel febbraio 2020, e l'attrice e cantante... Leggi su leggo (Di domenica 21 marzo 2021) Matrimonio per Benjamin Mascolo e, che si sposeranno. Il 28enne cantante del gruppo, che si è sciolto nel febbraio 2020, e l'attrice e cantante...

Advertising

fearofspo0ns : RT @anna_tpwk_: Oddio ma Benji di Benji e Fede si sposa, si sposa con Bella Thorne - Domybigbear : mi mancano benji e fede...... - sherazadswift : @ruspus1970 @perchetendenza @Benji_Mascolo @bellathorne Lui faceva parte del duo Benji e Fede che ha fatto diverse… - lory_arnone : RT @Moenia57002172: Raga no scusate ma in che senso, ma come è successo che Benji di Benji e fede si sposa ?????? #gregorelli - lory_arnone : RT @fracalmaquelbro: benji (ex membro di benji e fede) si sta per sposare, sapete cosa vuol dire? che la me di 10 anni ha appena realizzato… -