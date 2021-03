Benji e Fede | Benji si sposa con Bella Thorne e posta la proposta su Instagram | «Ha detto sì»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 22 marzo 2021) Matrimonio per Benjamin Mascolo e, che si sposeranno. Il 28enne cantante del gruppo, che si è sciolto nel febbraio 2020, e l’attrice e cantante statunitense sono fidanzati dal 2019. Lui le ha fatto la proe poi hato sul suo accountla ris: «Hasì!». Con la foto di loro due abbracciati e lei che mostra l’anulare con l’anello di fidanzamento. La relazione Non è stata sempre facile la relazione tra i due, visto che lui vive in Italia mentre lei negli Stati Uniti. «Faccio sempre avanti e indietro tra America e Italia: lei gira molti film quindi fa fatica a venire qui – aveva ospite a Verissimo –. Quando è venuta quest’estate l’ho portata in Sardegna e in Sicilia, ...