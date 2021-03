Benji e Bella Thorne si sposano | le foto dell’anello

(Di domenica 21 marzo 2021)si. Lo annuncia il cantante sui social e condivide leal dito della sua fidanzata, l’attrice americana. Nelle scorse ore,Mascolo è tornato su Twitter e Instagram per condividere tre scatti appena realizzati in compagnia della sua futura sposa. “Ha detto sì”, sono le parole disui social nel condividere la gioia della condivisione di una vita insieme. Ha chiesto adi sposarlo e lei ha accettato. Solo un fidanzamento ufficiale o nozze realmente in vista?si? La coppia è ormai affamatissima e ...

, allora, ha chiarito che la loro non è affatto una relazione poliamorosa : "Sfatiamo questa leggenda, io enon siamo in una relazione poliamorosa. Siamo fidanzati solo io e lei, ma sono ..., allora, ha chiarito che la loro non è affatto una relazione poliamorosa : 'Sfatiamo questa leggenda, io enon siamo in una relazione poliamorosa. Siamo fidanzati solo io e lei, ma sono ...Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sposano. "Ha detto sì!", ha scritto Benji, postando la foto su Instagram insieme alla fidanzata e mostrando l'anello di fidanzamento. Il cantante del gruppo Benji e ...Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sposano. Il cantante e musicista e l'attrice hanno dato l'annuncio in un post pubblicato su Instagram. L'ex membro del duo Benji e Fede è stato di poche parole, ma h ...