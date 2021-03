Benji e Bella Thorne | la foto con l’anello | «Ha detto sì»

(Di domenica 21 marzo 2021) Un anello di brillanti al dito e tre parole: «Ha detto sì». Così Benjamin Mascolo, 27,meglio conosciuto come Benji, ha annunciato sui social «il fidanzamento ufficiale» con l’attrice Bella Thorne, 23,a cui è legato da circa due anni. Tutto lascia intendere che saranno proprio loro la prossima coppia che vedremo indossare gli abiti delle nozze. Intanto, i social si sono scatenati. View this post on Instagram

: la coppia internazionale La coppia italo - americana è uscita allo scoperto nel 2019 ma non è chiaro da quanto tempo si frequentasse lontano dagli occhi del grande pubblico. Lui ...sono una coppia da circa due anni. Hanno ufficializzato la relazione nel giugno del 2019 . Durante l'anno della pandemia sono stati inizialmente costretti a rimanere lontani (lui in ...L'attrice e cantante americana Bella Thorne e l'attore e cantante italiano Benjamin Mascolo si sposeranno presto, con doppia cerimonia negli Usa e in Italia. L'annuncio postato dai due sui social ha f ...Benjamin Mascolo e Bella Thorne molto presto diventeranno marito e moglie. Il cantante ha annunciato su Instagram di aver ricevuto un «sì» come (...) ...