Benji e Bella si sposano | «Ha detto di sì!» | il felice annuncio

(Di domenica 21 marzo 2021) Molto presto Benjamin Mascolo eThorne diventeranno marito e moglie.: la coppia internazionale La coppia italo-americana è uscita allo scoperto nel 2019 ma non è chiaro da quanto tempo si frequentasse lontano dagli occhi del grande pubblico. Lui cantante, lei attrice, i due si sono sempre detti molto innamorati e il matrimonio relativamente precoce ne è una dimostrazione. Benjamin Mascolo è diventato famoso in quanto membro del duo “& Fede” che negli anni scorsi ha sfornato numerose canzoni di grande successo tra i più giovani. Nel 2020, però, le strade di Mascolo e Rossi si sono divise. Entrambi hanno deciso di provare la carriera da solista. I rapporti tra i due, almeno a quanto è dato saperne, sono rimasti più che buoni e non c'è stato nessun litigio precedente alla separazione delle ...

Advertising

fixmystiles : RT @edismyreligion: bella thorne e benji classica coppia che quando si mette insieme pensi vabbè dai questi durano da natale a santo stefan… - alessjapx : RT @edismyreligion: bella thorne e benji classica coppia che quando si mette insieme pensi vabbè dai questi durano da natale a santo stefan… - coolcaaaaat : RT @edismyreligion: bella thorne e benji classica coppia che quando si mette insieme pensi vabbè dai questi durano da natale a santo stefan… - nadacherk : RT @ashcoltami: Chissà se Bella e Benji due cuori nella pallavolo manterranno una relazione aperta o se il matrimonio sarà quella cosa che… - noemidv0 : RT @inomniapparatus: Comunque io ancora realizzo che benji e bella Thorne stanno insieme, sono la coppia più strana che io abbia mai visto -

Ultime Notizie dalla rete : Benji Bella

Thorne, passione in acquaThorne ormai sono inseparabili. Galeotto è stato il festival di Coachella che li ha fatti incontrare. Da allora stanno sempre appiccicati l'uno ...Anche Benjamin ha iniziato giovanissimo come cantante del duo& Fede, che si è sciolto l'anno ... e a fine anno Benjamin ha debuttato come attore insieme a. Coppia anche sul set Sono ...Matrimonio in vista per Benjamin Mascolo. Il cantante, noto fino all'anno scorso soprattutto per il duo artistico "Benji&Fede", convolerà presto a nozze con Bella Thorne, attrice e cantante americana.Fiori d’arancio in vista per Benjiamin Mascolo e Bella Thorne. “She said Yes” (Ha detto sì ... ha raggiunto il successo insieme a Federico Rossi con cui ha composto il duo Benji & Fede sciolto nel ...