Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sposano: l’annuncio (Di domenica 21 marzo 2021) l’annuncio di Benjamin Mascolo Sono trascorsi ben due anni da quando Benjamin Mascolo e Bella Thorne hanno ufficialmente dato il via alla loro storia d’amore, finendo così al centro del gossip e del pettegolezzo. Nonostante in molti sembravano dubitare della loro relazione, il cantante e l’attrice a poco a poco hanno conquistato il cuore del L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 21 marzo 2021)diSono trascorsi ben due anni da quandohanno ufficialmente dato il via alla loro storia d’amore, finendo così al centro del gossip e del pettegolezzo. Nonostante in molti sembravano dubitare della loro relazione, il cantante e l’attrice a poco a poco hanno conquistato il cuore del L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

elenaesara : RT @bluerovses: Ci rendiamo conto che Bella Thorne, la stessa che nel 2016 commentava i post di Benjamin su Instagram cercando di fare colp… - lamammadichuck : RT @bluerovses: Ci rendiamo conto che Bella Thorne, la stessa che nel 2016 commentava i post di Benjamin su Instagram cercando di fare colp… - cwtchfedee : @fedefederossi @Benji_Mascolo ma ci sarà prima il matrimonio di benjamin o l’uscita del tuo album? no, così per capire - lucia60061616 : RT @bluerovses: Ci rendiamo conto che Bella Thorne, la stessa che nel 2016 commentava i post di Benjamin su Instagram cercando di fare colp… - valeestella3 : Sono troppo felice per Benjamin, appena ho visto il post mi si è sciolto il cuoricino. Si merita tutta la felicità… -