Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sposano | “Ha detto sì!” – FOTO

(Di domenica 21 marzo 2021)(ex cantante del duo di Benji e Fede) ha chiesto adi diventare sua moglie e lei ha risposto di sì. Il musicista e l’attrice si sposeranno e, per condividere la gioia, hanno dato l’annuncio in un post pubblicato su Instagram.siL’ex membro del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Benjamin Mascolo

Bella Thorne, attrice americana amata dal pubblico e, star dei teen e non solo, sono pronti a iniziare una nuova fase della loro vita, voltando pagina in maniera decisa, senza esitazioni. Pare che i due siano prossimi alle nozze. I post ...(ex cantante del duo di Benji e Fede ) ha chiesto a Bella Thorne di diventare sua moglie e lei ha risposto di sì. Il musicista e l'attrice si sposeranno e, per condividere la gioia, ...Matrimonio in vista per uno dei componenti del duo Benji&Fede ormai separati: Benjamin Macolo e Bella Thorne si sposano. Il cantante e l’attrice hanno dato l’annuncio sui social. Il musicista è stato ...Benjamin Mascolo (ex cantante del duo di Benji e Fede) ha chiesto a Bella Thorne di diventare sua moglie e lei ha risposto di sì. Il musicista e l’attrice si sposeranno e, per condividere la gioia, ...