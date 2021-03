Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sposano! Annuncio e FOTO dell’anello

(Di domenica 21 marzo 2021)si sposano: l’attrice ha detto sì. L’e ladonato dal cantante alla sua donna, il cantante del gruppo – poi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

fenjisoulmates : benjamin si sposa e io ancora ferma qui. no scusate vado a piangere mi mancano. @Benji_Mascolo @fedefederossi - liberiefragili : comunque bella ha ricevuto la proposta di matrimonio da BENJAMIN MASCOLO cioè raga significa aver ottenuto tutto dalla vita - Ammarvel_ : RT @bluerovses: Ci rendiamo conto che Bella Thorne, la stessa che nel 2016 commentava i post di Benjamin su Instagram cercando di fare colp… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Benji Mascolo e Bella Thorne si sposano! L'annuncio sui social:'Ha detto sì!' - zayniismysun : @Benji_Mascolo @bellathorne BENJAMIN CAZZO -

Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sposano. "Ha detto sì!", ha scritto Benji, postando la foto su Instagram insieme alla fidanzata e mostrando l'anello di fidanzamento. Il cantante del gruppo Benji e Fede è stato di poche parole, ma ha condiviso la notizia con i suoi fan.