Benevento - Juve | le pagelle | Montipò chiude la porta | Arthur imperdonabile

Advertising

juventusfc : E' arrivato Mister @Pirlo_official Le sue parole LIVE ?? - pisto_gol : Juv-Ben 0:1 Storica vittoria del Benevento, che espugna lo Stadium grazie al gol di Gaich. La più brutta Juve della… - Gazzetta_it : #JuveBenevento Perché su #Chiesa manca un #rigore (e #Abisso non è neanche andato a rivedere) - GiiuseppeBianco : @Toccoditacco10 Cn i giocatori ke ha la Juve anke senza allenatore, ds e presidente, con il Benevento dovevano vinc… - SpiritoDiVinoo : RT @murieIismo9: Se la Juve del Maestro oggi perde col Benevento regalo una bottiglia di Amarone della Valpolicella a chiunque RT questo -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Juve

E' un Filippo Inzaghi visibilmente soddisfatto quello che, dai microfoni di Sky Sport, commenta il successo del suosul campo della. "Mi ero preparato il discorso in caso di sconfitta, ...E' un Filippo Inzaghi visibilmente soddisfatto quello che commenta il successo del suosul campo della. "Mi ero preparato il discorso in caso di sconfitta, per scaramanzia", scherza. "..."Non mi giudico, siete già in tanti a farlo". Andrea Pirlo non si dà voti dopo il punto più basso della stagione della sua Juventus. Dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League, arriva la clam ...Il Milan potrebbe implementare l'attacco con un giovane di grande qualità sul calciomercato. Attenzione al possibile scambio in Serie A ...