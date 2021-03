Belotti, che sfortuna: “Positivo al Covid nel giorno in cui sono diventato padre” (Di domenica 21 marzo 2021) Il Coronavirus colpisce anche i protagonisti della Serie A. Tra questi c'è anche Andrea Belotti. L'attaccante del Torino sta cercando ora di ritrovare la miglior condizione dopo la positività.caption id="attachment 1068303" align="alignnone" width="2622" Torino Belotti (getty images/captionBEFFAIl giocatore ha parlato del suo momento ai microfoni di Sky Sport: "È stato un periodo difficile perché il giorno in cui sono diventato padre ho scoperto di essere Positivo. Per questo motivo, non ho potuto vedere mia figlia. È stata dura ma sono cose che capitano, devo dire che comunque non sono stato malissimo a parte il mal di schiena un giorno". Ora il Gallo spera di trascinare ancora come sa fare il suo amato Torino.caption ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) Il Coronavirus colpisce anche i protagonisti della Serie A. Tra questi c'è anche Andrea. L'attaccante del Torino sta cercando ora di ritrovare la miglior condizione dopo la positività.caption id="attachment 1068303" align="alignnone" width="2622" Torino(getty images/captionBEFFAIl giocatore ha parlato del suo momento ai microfoni di Sky Sport: "È stato un periodo difficile perché ilin cuiho scoperto di essere. Per questo motivo, non ho potuto vedere mia figlia. È stata dura macose che capitano, devo dire che comunque nonstato malissimo a parte il mal di schiena un". Ora il Gallo spera di trascinare ancora come sa fare il suo amato Torino.caption ...

