Bella Thorne e Benj si sposano | lei gli ha detto sì

puparulepatan : @dindondamn praticamente è stata la prima interazione tra Bella Thorne e il tizio - rllyunluckyone : RT @G_Onagap21: MA IN CHE SENSO BENJI DI BENJI E FEDE SI STA SPOSANDO ADDIRITTURA CON BELLA THORNE MA CHE MINCHIA STA SUCCEDENDO https://t… - lilraffV : bella thorne e benji si sposano e si sono conosciuti su ig jimin aspettati i miei commenti sotto i post - Erika46987219 : RT @sti_cazzj: Bella Thorne. Io devo ancora si sposa. realizzare che Con Benji stan… - gaivsholland : RT @L0GANLOKI: in che senso bella thorne non si sposa con zendaya? -

Benjamin Mascolo esono pronti a convolare a nozze. A quanto pare lei ha accettato la sua proposta: 'She said YES' (Ha detto sì), ha scritto Benji, postando su Instagram una foto abbracciato alla fidanzata ...Il cantante modenese Benjamin Mascolo , 27 anni, e la cantante e attrice statunitense, 23 anni, questa notte hanno annunciato a sorpresa il loro matrimonio. Nella tarda serata di ieri, è arrivato l'annuncio a sorpresa e le reazioni dei tantissimi fan della coppia. Benjamin ...Matrimonio in vista per Benjamin Mascolo. Il cantante, noto fino all'anno scorso soprattutto per il duo artistico "Benji&Fede", convolerà presto a nozze con Bella Thorne, attrice e cantante americana.Fiori d'arancio in vista per Benjiamin Mascolo e Bella Thorne. "She said Yes" (Ha detto sì), ha scritto il cantante italiano a corredo di una serie di foto ...