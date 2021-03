Belen Rodriguez posta una foto con una strana didascalia: frecciatina a Pio e Amedeo? (Di domenica 21 marzo 2021) Belen Rodriguez potrebbe non aver preso bene una battuta dell’ultima ora, da molti considerata di cattivo gusto. Ieri sera, durante la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi è stato ospite il duo comico foggiano Pio e Amedeo cui è stata affidata la consueta parentesi comica che da qualche anno viene inserita nel talent show. Nel corso del loro intervento, Pio e Amedeo non hanno mancato di coinvolgere anche i presenti nelle loro gag comiche e così anche Stefano De Martino è diventato bersaglio del duo comico: Lo vogliamo fare un grande applauso a Stefano De Martino? Tanti auguri, diventa di nuovo papà! Un altro bimbo che arriva a casa De Martino! Finalmente un fratellino per Santiago! Ah, non è lui il papà! Belen, se li prende tutti uguali, non capisco! Ovviamente, non è ... Leggi su trendit (Di domenica 21 marzo 2021)potrebbe non aver preso bene una battuta dell’ultima ora, da molti considerata di cattivo gusto. Ieri sera, durante la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi è stato ospite il duo comico foggiano Pio ecui è stata affidata la consueta parentesi comica che da qualche anno viene inserita nel talent show. Nel corso del loro intervento, Pio enon hanno mancato di coinvolgere anche i presenti nelle loro gag comiche e così anche Stefano De Martino è diventato bersaglio del duo comico: Lo vogliamo fare un grande applauso a Stefano De Martino? Tanti auguri, diventa di nuovo papà! Un altro bimbo che arriva a casa De Martino! Finalmente un fratellino per Santiago! Ah, non è lui il papà!, se li prende tutti uguali, non capisco! Ovviamente, non è ...

