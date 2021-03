Belen Rodriguez la FOTO in riva al mare fa sognare | bellissima

(Di domenica 21 marzo 2021) Giornata alper. La conduttrice, in dolce attesa, ha postato dellegrafie in bianco e nero in cui èsi è concessa una domenica… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez, su tutte le furie? Il gesto non passa inosservato - prestia_fabio : RT @tvblogit: Belen Rodriguez pubblica la foto di una saponetta: “Serve anche a sciacquarsi la bocca”. Risposta a Pio e Amedeo? https://t.c… - GFucci58 : RT @tvblogit: Belen Rodriguez pubblica la foto di una saponetta: “Serve anche a sciacquarsi la bocca”. Risposta a Pio e Amedeo? https://t.c… - marcoluci1 : RT @tvblogit: Belen pubblica la foto di una saponetta scrivendo “Serve anche a sciacquarsi la bocca”. ?Nel primo serale #Amici20 Pio e Ame… - veryinutil : Belen Rodriguez lancia una frecciatina a Pio e Amedeo? Ecco perché -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Pio e Amedeo Amici 20 marzo 2021, arriva la replica disulle battute a Stefano De Martino C'era da aspettarselo, le battute fatte da Pio e Amedeo ad Amici 2021 non sono passate inosservate. Soprattutto quelle riguardanti Stefano De Martino ...Aria di polemica trae il duo Pio e Amedeo , che ieri sera sono stati ospiti nella prima puntata di Amici 20 . Qui, i due hanno fatto alcune battute rivolte a Stefano De Martino , tirando in ballo l'ex ...Giornata al mare per Belen Rodriguez. La conduttrice, in dolce attesa, ha postato delle fotografie in bianco e nero in cui è bellissima.Belen Rodriguez risponde per le rime a Pio e Amedeo. I due comici, ospiti ieri sera della prima puntata di Amici di Maria De Filippi, approfittando della presenza in studio di Stefano De Martino hanno ...