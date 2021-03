Belen Rodriguez al veleno | “Sciacquatevi la bocca” Con chi ce l’ha?- FOTO

(Di domenica 21 marzo 2021) Prima serata di Amici piuttosto indigesta per. La modella si è ritrovata involontariamente presa in considerazione durante la puntata d’esordio del talent. Nel mirino ci sono Pio e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Come l'hai presa? Tutto a posto? Come si chiama? Antonio Spinacina? Ma state in buoni rapporti?', dice Amedeo riferendosi al nuovo fidanzato di(che è in dolce attesa). "Ah, non è tuo? È che ...Su di lui, si sono accaniti ovviamente per la questione dell'ex moglie, che a pochi mesi dalla separazione sta per avere una bambina assieme al compagno Antonino Spinalbese . La ...Pio e Amedeo ieri sera ad Amici hanno fatto delle battute a Stefano De Martino ironizzando sulla gravidanza dell'ex moglie Belen Rodriguez ...Nelle scorse ore un gesto della showgirl Belen Rodriguez non sembra essere passato inosservato soprattutto da tutti i suoi fan.