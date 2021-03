Belen risponde alle battute di Pio e Amedeo: un po’ eccessiva? (Foto) (Di domenica 21 marzo 2021) Pioggia di applausi o di critiche per le battute di Pio e Amedeo su Belen, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino? Un po’ di tutto per la coppia di comici che ieri nella prima puntata del serale di Amici non ha perso l’occasione di prendere un po’ in giro Stefano De Martino, scomodando anche Belen e Antonino. “Finalmente Stefano De Martino diventa papà di nuovo!” tutti eravamo in attesa della battuta, non avevamo dubbi che Pio e Amedeo avrebbero tirato in ballo gossip vecchi e nuovi. Ad uscirne del tutto illeso è stato Stefano: perché è stato lui a lasciare la moglie e perché ieri sera ha mantenuto un atteggiamento da vero gentiluomo. Rivolgendosi a Maria De Filippi ha spiegato che era in difficoltà perché se rideva troppo poteva offendere qualcuno, se non rideva poteva fare ugualmente danni. In ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 21 marzo 2021) Pioggia di applausi o di critiche per ledi Pio esu, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino? Un po’ di tutto per la coppia di comici che ieri nella prima puntata del serale di Amici non ha perso l’occasione di prendere un po’ in giro Stefano De Martino, scomodando anchee Antonino. “Finalmente Stefano De Martino diventa papà di nuovo!” tutti eravamo in attesa della battuta, non avevamo dubbi che Pio eavrebbero tirato in ballo gossip vecchi e nuovi. Ad uscirne del tutto illeso è stato Stefano: perché è stato lui a lasciare la moglie e perché ieri sera ha mantenuto un atteggiamento da vero gentiluomo. Rivolgendosi a Maria De Filippi ha spiegato che era in difficoltà perché se rideva troppo poteva offendere qualcuno, se non rideva poteva fare ugualmente danni. In ...

