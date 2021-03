Beautiful | anticipazioni americane | FLO si sposerà con WYATT?

Leggi su tvsoap

(Di domenica 21 marzo 2021) Flo Fulton è tornata alla Forrester Creations: come già vi abbiamo riportato, nelle puntatedi, la figlia di Storm Logan ha ricevuto il tanto atteso perdono da parte delle zie paterne che, capitanate da Katie, hanno offerto alla nipote un lavoro nella casa di moda, in maniera tale che la ragazza potesse essere parte del lascito di famiglia (stavolta non come assistente di Hope, bensì al fianco di Katie nel settore pubbliche relazioni). Ma le sorprese per Flo non sono di certo finite. Entrata sulla scena come complice di un crimine sul traffico di minori, per il quale accettò di incassare cinquantamila dollari, dopo pochi episodi colei che sarebbe potuta essere la nuova “bad girl” della soap (con un promettente potenziale) ha iniziato ad essere fatta passare dagli autori come la inconsapevole vittima di Reese Buckingham prima e ...