Basket | Venezia espugna Trieste con autorità nel posticipo della 23ª giornata di Serie A

(Di domenica 21 marzo 2021) NelventitreesimaA 2020-2021 disorride l’Umana Reyer, checon il punteggio di 69-87. All’Allianz Dome arriva dunque una vittoria importante per gli orogranata, che si rialzano dopo due ko consecutivi e affiancano Sassari al quarto posto a quota 26 punti, mentre i giuliani rimangono fermi a 22 (sesta piazza) e vengono raggiunti da Treviso. Il match comincia subito su ritmi molto elevati con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. In un contesto di sostanziale equilibrio sono gli ospiti a trovare un piccolo break nella parte finale del primo periodo: Tonut e Campogrande vanno a segno dalla lunga distanza e, nonostante un’ottima giocata di Doyle, ...

Chiusura di partita senza problemi per l'Umana Reyer che piega il colpo esterno in questa sfida della domenica sera del campionato di Serie A/1 di basket contro l'Allianz. Nel posticipo della ventitreesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket sorride l'Umana Reyer Venezia, che espugna Trieste con il punteggio di 69-87. All'Allianz Dome arriva dunque una vittoria importante per gli orogranata. Diretta Trieste Venezia streaming video Rai: orario e risultato live della partita che si gioca per la 23^ giornata del campionato di basket Serie A1.