Basket: Pesaro ufficializza il ritorno di Paul Eboua (Di domenica 21 marzo 2021) La Carpegna Prosciutto Pesaro non sta vivendo un momento magico nella LBA serie A. Ieri sera ha patito la terza sconfitta consecutiva per mano della Virtus Segafredo Bologna e la classifica inizia a preoccupare: ottavo posto con 18 punti, ma soltanto due vittorie di margine dal gruppone di coda che combatte per non retrocedere. I marchigiani hanno dunque deciso di rinforzarsi mettendo mani sul mercato, optando per il ritorno di Paul Eboua in biancorosso. L’ala piccola, 203 centimetri, si era ben distinta lo scorso anno con quasi 8 punti di media a gara, con cui ha iniziato a farsi notare dagli scout americani. Proprio per questo decise di rescindere il contratto con la Vuelle per potersi dichiarare al Draft 2020. La sua avventura negli Stati Uniti non è stata però così fortunata: a novembre non venne scelto da nessuna ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) La Carpegna Prosciuttonon sta vivendo un momento magico nella LBA serie A. Ieri sera ha patito la terza sconfitta consecutiva per mano della Virtus Segafredo Bologna e la classifica inizia a preoccupare: ottavo posto con 18 punti, ma soltanto due vittorie di margine dal gruppone di coda che combatte per non retrocedere. I marchigiani hanno dunque deciso di rinforzarsi mettendo mani sul mercato, optando per ildiin biancorosso. L’ala piccola, 203 centimetri, si era ben distinta lo scorso anno con quasi 8 punti di media a gara, con cui ha iniziato a farsi notare dagli scout americani. Proprio per questo decise di rescindere il contratto con la Vuelle per potersi dichiarare al Draft 2020. La sua avventura negli Stati Uniti non è stata però così fortunata: a novembre non venne scelto da nessuna ...

Advertising

AllAroundnet : @LegaBasketA #Mercato 2020-21 ritorna in Italia ed alla @VLPesaro @pauleboua23 - AllAroundnet : LBA UnipolSai Mercato 2020-21: un (altro) ritorno in Italia ecco Paul Eboua di nuovo - We_Pesaro : RT @CentroPagina: SERIE A/La Carpegna Prosciutto #Basket #Pesaro ha ufficializzato il ritorno di Paul Eboua in maglia biancorossa #pallacan… - CentroPagina : SERIE A/La Carpegna Prosciutto #Basket #Pesaro ha ufficializzato il ritorno di Paul Eboua in maglia biancorossa… - SanMarino_RTV : #Basket @VLPesaro ufficiale il ritorno di Eboua -