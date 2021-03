Basket femminile | Serie A1 2020-2021 | Schio travolge Sesto San Giovanni | Ragusa vince in casa di Costa Masnaga

(Di domenica 21 marzo 2021) Sono stati cinque i match del ventitreesimo turno diA1diche si sono svolti durante questo pomeriggio. La giornata si è aperta con la sconfitta interna, per 71-83, della Limontacontro la Passalacqua. Le siciliane sono state trascinate dai 19 punti di Isabelle Hannah Harrison e dai 17 di Chiara Consolini e Tyaunna Dominique Marshall. Nessun problema per la Famila Wuberche passa indiSancon un netto 54-72. La MVP del match è stata una Sandrine Gruda da 15 punti e 6 rimbalzi. Da segnalare, per quanto concerneSan, invece, la seconda miglior prestazione ...

Grandissimo colpo esterno della Nuova Matteotti Corato nella terza giornata del campionato di serie B. Le ragazze di coach Bruno De Nicolo si sono imposte 36 - 59 al termine di una partita praticamente perfetta sia in attacco che in difesa ed hanno cosi guadagnato i loro primi 2 punti ...Prestazione oltre le attese per la formazione del Basket Femminile Biellese, in versione sempre più giovane. Ospite ai Salesiani sabato scorso c'era Savona, squadra di recente retrocessione dalla Serie A. Una partita che doveva essere senza storia, ...