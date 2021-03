Baronissi | mancano dosi | il sindaco Valiante sospende vaccinazioni

(Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto IldiGianfranco, a seguito di colloqui intercorsi intercorsi con i vertici Asl, ha appreso che il Punto Vaccinale di Popolazione (PVP) diresterà inattivo nella giornata di oggi e nel turno mattutino di domani, lunedì 22 marzo. La temporanea sospensione è dovuta purtroppo alla mancanza di vaccini la cui fornitura all’Asl è prevista solo per domani. Ilha ribadito ancora una volta alla Direzione Asl la necessità di far funzionare il PVP dia pieno regime e cioè con più turni giornalieri per somministrare il vaccino al più presto e a più persone possibile; vuol dire destinare alla struttura più medici, più infermieri, più operatori addetti. Sul tema di tutti i PVP ...

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, a seguito di colloqui intercorsi intercorsi con i vertici Asl, ha appreso che il Punto Vaccinale di Popolazione (PVP) di Baronissi resterà inattivo nella g ...