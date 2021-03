Barone Asi | “Governo garantisca vaccini o dia possibilità di acquistarli autonomamente”

(Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ un momento difficile, di crisi per tutto il mondo dell’impresa e del mondo dell’industria, siamo fermi praticamente da un anno, soprattutto nelle vendite. Perché chiaramente anche se le aziende sono aperte e sono attive, così come lo erano anche nel primo lockdown, ma se manca l’esportazione, quando ci sono blocchi verso nazioni come la Cina ed altri Paesi, si blocca l’esportazione in automatico si ferma il mondo produttivo. In tutti i settori nessuno escluso la situazione è tragica, bisogna fare qualcosa. La nostra fortuna è stata che la filiera agroalimentare, nonostante le mille difficoltà ha retto molto bene, così come il settore farmaceutico, ha fatto sì che l’intero sistema reggesse, ma molte aziende tra casse integrazioni e licenziamenti non si sono più riprese dal primo lockdown, quindi se non ci fosse stata l’azienda agroalimentare, e il settore ...

Così Luigi, consigliere per il Mezzogiorno e le Zes della Ficei e presidente del consorziodella provincia di Benevento, commenta l'annuncio della ministra Mara Carfagna fatto in audizione ......anche i Consorzinelle cui aree ricadono l'80 per cento dei suoli Zes' Lo dichiara in una nota Luigi, Consigliere per il Mezzogiorno e Le Zes della Ficei, Presidente del Consorzio...“L’annuncio del ministro Carfagna di investire 600 milioni di euro per le infrastrutture delle aree Zes è sicuramente una ottima notizia. Senza infrastrutture non esistono le Zes, senza le Zes non esi ...«Il fatto non sussiste». L'ex ministro Nunzia De Girolamo era stata assolta a dicembre con formula piena al processo Asl. E con lei erano stati assolti tutti gli altri imputati: ...