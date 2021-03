Barletta, il sindaco Cannito: 'Ho avuto il Covid, anzi no' (Di domenica 21 marzo 2021) Barletta - 'Le do una notizia che non ha saputo nessuno: sono stato affetto da Covid e sono immunizzato, ecco perché non indosso la mascherina'. Così il sindaco - medico Cannito ha risposto a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 21 marzo 2021)- 'Le do una notizia che non ha saputo nessuno: sono stato affetto dae sono immunizzato, ecco perché non indosso la mascherina'. Così il- medicoha risposto a ...

