Barbara D’Urso, Maria Teresa Ruta e l’incidente choc in bicicletta: «Vedevo che mio fratello non si svegliava» (Di lunedì 22 marzo 2021) Maria Teresa Ruta e il fratello Stefano, dopo il suo grave incidente in bici, per la prima volta, in tv insieme, a Domenica Live. Si comincia proprio parlando dell’incidente. Barbara D’Urso ricorda alcune delle conseguenze: la frattura di nove costole, 4 vertebre lombari, due vertebre cervicali e molto altro. Stefano Ruta commenta: «Ho avuto anche una commozione cerebrale. Sono stato in coma. Mi sono risvegliato. Ho avuto una fortuna sfacciata, anche vent’anni prima avevo avuto un incidente». fratello e sorella si tengono per mano, commossi, rivedendo le immagini del periodo in ospedale. Stefano Ruta, sorridendo, ricorda l’incidente di venti anni prima: «Un gancio di acciaio perso da un tir che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 22 marzo 2021)e ilStefano, dopo il suo grave incidente in bici, per la prima volta, in tv insieme, a Domenica Live. Si comincia proprio parlando delricorda alcune delle conseguenze: la frattura di nove costole, 4 vertebre lombari, due vertebre cervicali e molto altro. Stefanocommenta: «Ho avuto anche una commozione cerebrale. Sono stato in coma. Mi sono risvegliato. Ho avuto una fortuna sfacciata, anche vent’anni prima avevo avuto un incidente».e sorella si tengono per mano, commossi, rivedendo le immagini del periodo in ospedale. Stefano, sorridendo, ricordadi venti anni prima: «Un gancio di acciaio perso da un tir che ...

Advertising

stanzaselvaggia : Massimo Giletti: una Barbara D’Urso che non ce l’ha fatta. - fenji83 : RT @noemi292269: Alba fregatene di Barbara d’urso, fai la tronista da Maria #tzvip - fenji83 : RT @AndreaMaccagno2: La verità é che senza loro 2, Barbara d'Urso non ha nulla di cui parlare #TZVIP - Alesssssssssss_ : RT @daymelloreal: Oggi saremo ospiti da Barbara D'Urso a @LiveNoneladUrso e per appoggiare la nostra Dayane dobbiamo dire tutti i motivi ch… - rattostanacc : RT @AndreaMaccagno2: La verità é che senza loro 2, Barbara d'Urso non ha nulla di cui parlare #TZVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso “Sarà al serale di Amici 20” Maria De Filippi | il colpaccio è servito | pubblico in estasi per la notizia Zazoom Blog