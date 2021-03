Bambini e adulti contro la Dad: la protesta a Nembro con scarpe e biglietti (Di domenica 21 marzo 2021) Bambini e adulti contro la Dad: la protesta a Nembro Ieri, sabato 20 marzo 2021, a Nembro è andata in scena una protesta contro la Dad, la didattica a distanza. Quasi 200 i messaggi che, per tutta la giornata, hanno tappezzato piazza della Libertà a Nembro, comune in provincia di Bergamo diventato tristemente noto durante la prima ondata di Covid 19. Famiglie, Bambini e adulti hanno scritto su pezzi di stoffa il loro dissenso contro la Dad. La protesta pacifica contro la sospensione delle lezioni in presenza è stata realizzata posando i messaggi accompagnati dalle scarpe. Leggi anche: “Su Alzano e Nembro toccava a ... Leggi su tpi (Di domenica 21 marzo 2021)la Dad: laIeri, sabato 20 marzo 2021, aè andata in scena unala Dad, la didattica a distanza. Quasi 200 i messaggi che, per tutta la giornata, hanno tappezzato piazza della Libertà a, comune in provincia di Bergamo diventato tristemente noto durante la prima ondata di Covid 19. Famiglie,hanno scritto su pezzi di stoffa il loro dissensola Dad. Lapacificala sospensione delle lezioni in presenza è stata realizzata posando i messaggi accompagnati dalle. Leggi anche: “Su Alzano etoccava a ...

